Il Calcit mette in campo gli obiettivi. Nuovi macchinari per l’ospedale.

Il Calcit Valdarno ha annunciato l’acquisto di nuovi macchinari per l’ospedale, rafforzando il suo impegno nella tutela della salute. Dopo un bilancio positivo delle iniziative natalizie, l’organizzazione si prepara a pianificare gli obiettivi per il 2026, continuando a sostenere l’ospedale e i progetti di assistenza nel territorio. Questi interventi confermano l’impegno costante del Calcit nel migliorare i servizi sanitari locali.

Bilancio "eccezionale" per le iniziative natalizie promosse dal Calcit Valdarno, che guarda già agli impegni del 2026. Oltre all’aumento delle necessità legate al Progetto Scudo di assistenza domiciliare, che resta la priorità dell’associazione, e al proseguimento dei progetti in corso al Centro Oncologico e nell’ambito della prevenzione, il Comitato Autonomo per la Lotta Contro i Tumori sarà coinvolto in un importante sostegno economico straordinario. È in programma, infatti, il contributo al rinnovamento informatico dell’ acceleratore lineare della radioterapia del Valdarno, per garantire una maggiore precisione delle aree di irradiazione, e la donazione di un ecografo portatile, già in servizio, da utilizzare nell’ambulatorio degli accessi vascolari e nelle sale operatorie dell’ospedale del Valdarno, per assicurare accessi venosi più stabili e sicuri ai pazienti oncologici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

