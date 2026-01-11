IL BOLOGNA SFIORA IL COLPO Baturina salva il Como al 94’

Il Bologna sfiora il colpo in casa, ma il Como trova il pareggio al 94’ grazie a Baturina. La partita si è mantenuta equilibrata, con entrambe le squadre impegnate in una sfida intensa. I risultati riflettono l’incertezza e l’impegno degli atleti, offrendo uno spettacolo di determinazione e lotta su entrambi i fronti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Butez 7; 7; Van der Brempt 6,5 (17’ st Posch 6), Kempf 6,5, Carlos 6, Moreno 6,5 (37’ st Baturina 8); Perrone 6, Da Cunha 6 (11’ st Caqueret 5,5); Vojvoda 5,5 (11’ st Kuhn 5), Paz 6,5, Rodriguez 7; Douvikas 5. All. Fabregas 6. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6,5; Zortea 5,5, Lucumi 5.5 (26’pt Vitik 6), Heggem 6.5, Miranda 6; Pobega 6,5 (38’st Sulemana 5,5), Freuler 6.5 (30’st Ferguson 6); Rowe 5.5 (31’st Casale 6), Fabbian 7, Cambiaghi 6; Castro 6,5 (30’st Immobile 5.5). Allenatore: Italiano 6,5. Arbitro: Abisso di Palermo 5. Reti: 4’ st Cambiaghi, 49’ st Baturina. Note: espulso Cambiaghi al 15’st per condotta antisportiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - IL BOLOGNA SFIORA IL COLPO. Baturina salva il Como al 94’ Leggi anche: Calcio, Como-Bologna 1-1: Baturina firma il pari al 94’ Leggi anche: Il Como risponde al Bologna e pareggia al 94' con il subentrato Baturina Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il Bologna sfiora il colpaccio a Como: gol e rosso per Cambiaghi, Baturina salva Fabregas al 94'; Il Como riacciuffa il Bologna (in 10) al 94'; Baturina salva il Como nel recupero, col Bologna finisce 1-1; Como-Bologna, pareggio da film: espulsione di Cambiaghi, rigore revocato e il pari incredibile di Baturina. Video Como Bologna (1-1)/ gol e highlights: Baturina pareggia al 94' (Serie A) - 1) gol e highlights: Italiano si ferma sul pareggio al 94' grazie ad un super gol di Baturina. ilsussidiario.net

Nell'anticipo di #SerieA, il #Bologna sfiora il successo esterno, ma il #Como acciuffa il pareggio nel recupero. - facebook.com facebook

Serie A, Inter-Bologna sfiora 1,3 milioni, Juventus-Lecce oltre il milione su DAZN x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.