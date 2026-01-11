Il blocco di Israele su Gaza un neonato muore congelato

Il blocco imposto da Israele su Gaza ha aggravato le condizioni di vita nella regione, portando a conseguenze umanitarie drammatiche. Tra queste, la tragica perdita di un neonato di una settimana, Mahmoud al-Aqraa, nato e deceduto nel centro di Gaza, a Deir al-Balah. La situazione evidenzia le difficoltà e i rischi per la popolazione civile in un contesto di crisi prolungata.

