Il blitz Colpo grosso del Camerino Cicci manda ko il Monturano

Nel match tra Monturano e Camerino, il risultato finale è di 1-2 a favore degli ospiti. Camerino si impone grazie alle reti di Petruzzelli e Capriotti, mentre il Monturano accorcia le distanze con un gol nel secondo tempo. La partita si è svolta con un ritmo equilibrato, evidenziando un’ottima organizzazione da entrambe le squadre. Una vittoria significativa per il Camerino, che consolida la propria posizione in classifica.

