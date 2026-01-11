Il blitz Colpo grosso del Camerino Cicci manda ko il Monturano

Nel match tra Monturano e Camerino, il risultato finale è di 1-2 a favore degli ospiti. Camerino si impone grazie alle reti di Petruzzelli e Capriotti, mentre il Monturano accorcia le distanze con un gol nel secondo tempo. La partita si è svolta con un ritmo equilibrato, evidenziando un’ottima organizzazione da entrambe le squadre. Una vittoria significativa per il Camerino, che consolida la propria posizione in classifica.

Monturano 1 Camerino 2: Sandroni, Marini, Adami, Finucci, Fabi (42’ st Rinaldesi), Panichi (19’ st Bracalente), Milozzi (1’ st Santarelli), Petruzzelli, Panichi, Capriotti, Ripa, Moretti. A disp.: Tosi, Gallucci, Marsili, De Carolis, Santini, Cassetta. All.: Fusco. CAMERINO: Bartolini, Barilaro, Frinconi, Di Luca, Corazzi, Cicci, Scotini, Gubinelli (43’ st Raponi), Jachetta (29’ st Carnevali), Iori (40’ pt Maccioni), Staffolani (30’ st Marchionni). A disp.: Petrelli, Raffaelli, Recchioni, Ucciero, Martellucci. All.: Giacometti. Arbitro: Gismondi di Macerata Reti: 34’ e 2’ st Cicci, 10’ st Capriotti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

