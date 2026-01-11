Il Bisonte Firenze vince al Pala BigMat il secondo scontro salvezza consecutivo

Il Bisonte Firenze ha ottenuto una vittoria importante al Pala BigMat, superando Cuneo in tre set. Con un gioco solido e una buona organizzazione, i toscani hanno confermato il loro momento positivo in una sfida cruciale per la salvezza. La squadra ha dimostrato compattezza e determinazione, ottenendo punti fondamentali nella corsa alla classifica. Un risultato che rafforza la fiducia in vista delle prossime gare di campionato.

Il Bisonte Firenze – Honda Cuneo Granda Volley 3-0 (25-21, 25-23, 25-19) IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 10, Morello 1, Valoppi (L1), Bertolino ne, Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani ne, Knollema 17, Maleševi? 6, Bukili? 11, Tanase 8, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti. HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Koulisiani 8, Keene 4, Atamah ne, Rivero 3, Pritchard 9, Magnani, Allaoui, Bardaro (L1), Cecconello, Pucelj 11, Signorile 1, Diop 13, Marring (L2) ne. All. Salvagni. ARBITRO: Salvati – Piana. FIRENZE – Il Bisonte Firenze non si fa sfuggire una ghiottissima occasione e si porta a casa il secondo scontro salvezza consecutivo, il terzo nelle ultime quattro partite, battendo la Honda Cuneo Granda Volley al Pala BigMat con un sontuoso 3-0: tre punti che valgono come platino, perché consentono alle bisontine di salire all'ottavo posto in classifica, ma soprattutto di allargare a +9 il margine sulla zona retrocessione, a sette giornate dalla fine.

