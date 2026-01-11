Il Barcellona vuole un accordo permanente con Rashford

Il Barcellona ha comunicato a Marcus Rashford e ai suoi rappresentanti la volontà di mantenere un accordo a lungo termine, anche oltre la fine del prestito dal Manchester United previsto a fine stagione. La volontà del club catalano è di consolidare la presenza dell’attaccante inglese nella rosa, favorendo un rapporto stabile e duraturo. Questa scelta riflette l’interesse del Barcellona nel rafforzare il proprio reparto offensivo con un giocatore di grande qualità.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo Fabrizio Romano, il Barcellona ha informato Marcus Rashford e i suoi rappresentanti del desiderio che rimanga al club anche dopo la scadenza del prestito dal Manchester United a fine stagione. Devono ancora decidere se attivare l’opzione da 30 milioni di euro per rendere il trasferimento permanente in estate o provare a negoziare una tariffa più bassa con la squadra della Premier League, a seconda della loro situazione finanziaria, ma la gerarchia del club e lo staff tecnico sono molto soddisfatti delle prestazioni in partita di Rashford e degli sforzi in allenamento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

