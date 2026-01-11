Il bandito apre la porta dell' auto e le strappa la borsetta dalle mani

Venerdì 9 gennaio, a Villanova di Camposampiero, si è verificato un episodio di rapina alle ore 20. Una commerciante, Irene Sarti, uscita dalla sua tabaccheria, è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato la borsetta e si è allontanato rapidamente. L’episodio ha generato preoccupazione tra i residenti e si stanno valutando eventuali misure di sicurezza più efficaci.

