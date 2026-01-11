Il bandito apre la porta dell' auto e le strappa la borsetta dalle mani

Da padovaoggi.it 11 gen 2026

Venerdì 9 gennaio, a Villanova di Camposampiero, si è verificato un episodio di rapina alle ore 20. Una commerciante, Irene Sarti, uscita dalla sua tabaccheria, è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato la borsetta e si è allontanato rapidamente. L’episodio ha generato preoccupazione tra i residenti e si stanno valutando eventuali misure di sicurezza più efficaci.

Violento episodio venerdì sera 9 gennaio a Villanova di Camposampiero. Una commerciante, Irene Sarti attorno alle 20 è uscita dalla sua tabaccheria per far rientro a casa. Non appena è salita in auto, ha poggiato la sua borsa nel sedile del passeggero. Dopo pochi secondi una Audi grigia si è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

