Un’indagine ha svelato che il gruppo Facebook «Mia Moglie», noto per condividere immagini intime di donne, era gestito da un gruppo di familiari. Al centro della vicenda un uomo di 70 anni di Lecce, accompagnato dalla sua compagna di 52 anni e dal genero di 24 anni, ex compagno della figlia. Questa scoperta mette in luce dinamiche familiari complesse e comportamenti che sollevano importanti questioni di privacy e rispetto.

Dietro la pagina Facebook «Mia Moglie», con migliaia di iscritti in cui venivano mostrati dettagli intimi di donne comuni con scatti rubati c’era un 70enne leccese, una donna di 52 anni sua compagna e un 24enne suo genero o meglio ex compagno della figlia. Questa la scoperta della procura di Roma, secondo cui l’anziano, che è deceduto nel marzo scorso, avrebbe amministrato la pagina????dendo anche dalle utenze intestate al due familiari. Per questo, riporta Il Corriere della Sera, le posizioni dei due indagati per diffamazione aggravata e diffusione illecita di immagini e vide? sessualmente espliciti, potrebbe presto essere chiusa. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Il gruppo sessista “Mia moglie” su Facebook era gestito da una donna Leggi anche: Il gruppo sessista “Mia moglie” era intestato a un leccese (poi morto) Polizia, alcuni denunciati Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il 70enne, la compagna e il genero: la famiglia dietro al gruppo sessista “Mia moglie” - I due parenti, interrogati, si sono dichiarati estranei ai fatti ... open.online

