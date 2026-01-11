il 69° campaccio è culturale e popolare' sabato 24 gennaio il seminario tecnico struggle lottare per qualcosa combattere qualcosa

Il 69° Campaccio si presenta come un evento che unisce tradizione culturale e interesse popolare. Sabato 24 gennaio a San Giorgio su Legnano si svolgerà il seminario tecnico «Struggle. Lottare per qualcosa. Combattere qualcosa», confermando il ruolo del Campaccio come appuntamento di approfondimento scientifico e culturale nel mondo del cross country. Un’occasione per confrontarsi su tematiche sportive e sociali, mantenendo viva una tradizione che unisce passione e rigore.

