il 69° campaccio è culturale e popolare' sabato 24 gennaio il seminario tecnico struggle lottare per qualcosa combattere qualcosa
Il 69° Campaccio si presenta come un evento che unisce tradizione culturale e interesse popolare. Sabato 24 gennaio a San Giorgio su Legnano si svolgerà il seminario tecnico «Struggle. Lottare per qualcosa. Combattere qualcosa», confermando il ruolo del Campaccio come appuntamento di approfondimento scientifico e culturale nel mondo del cross country. Un’occasione per confrontarsi su tematiche sportive e sociali, mantenendo viva una tradizione che unisce passione e rigore.
SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI) – Sarà un 69° Campaccio Cross Country 'CULT' e 'POP', come sempre in forte equilibrio tra innovazione e il prosieguo di una tradizione che in questo caso è quella del convegno tecnico – scientifico che rende il Campaccio un evento "CULTurale". Il Campaccio sarà anche.
