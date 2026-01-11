Il 2026 porta nuove aperture al pubblico

Nel 2026, Empoli amplia la propria offerta culturale con due importanti aperture. Saranno accessibili al pubblico il Museo Civico di Paleontologia di Palazzo Ghibellino e la Casa natale del Pontormo a Pontorme, rafforzando il patrimonio storico e artistico della città. Questi spazi rappresentano un'occasione per conoscere meglio la storia locale e valorizzare il territorio.

EMPOLI Cultura sempre più accessibile. Il 2026 porta con sé due nuove aperture al pubblico, per due musei che hanno fatto la storia di Empoli: il Museo Civico di Paleontologia di Palazzo Ghibellino e la Casa natale del Pontormo, nella frazione di Pontorme. Con il nuovo affidamento dei servizi culturali, il Comune di Empoli ha scelto di puntare anche su due luoghi cari alla cittadinanza. Il Museo Paleontologico è quello che conta il maggior numero di visite durante l'anno per il grande afflusso da parte delle scuole. Per questo, l'amministrazione ha deciso di rafforzarne l'apertura, rispondendo anche alle richieste delle famiglie e dei turisti.

