Il 2026 è l’anno dei cantieri ma ecco quali sono le priorità

Nel 2026, Ancona si appresta a vivere un anno di importanti interventi di sviluppo urbano. Con numerosi cantieri in corso, la città si concentra su progetti strategici che mirano a migliorare infrastrutture e servizi, ponendo le basi per un futuro più sostenibile e funzionale. Questa fase di lavori rappresenta un momento di trasformazione, con priorità chiare per garantire efficacia e qualità degli interventi.

Ancona, 11 gennaio 2026 – Ancona si prepara a un 2026 cruciale, con una città trasformata in un grande cantiere a cielo aperto. Dalle piazze del centro storico fino al Passetto, dai mercati rionali agli impianti sportivi, sono decine gli interventi in programma che dovranno essere completati o avviati nei prossimi mesi. Partendo dal cuore della città: i lavori a piazza della Repubblica e al Mercato delle Erbe procedono di pari passo con quelli al PalaVeneto, come pure quelli al mercato di piazza D'Armi.

