Il 2026 di Sesks riparte dalla Lettonia | Pronti a crescere ancora

Il 2026 di Sesks inizia in Lettonia con il Rally Aluksne, confermando la partecipazione con SRT e Škoda. Dopo una pausa, il pilota lettone si prepara a una nuova stagione, mentre la lista ufficiale delle vetture Rally1 per l’evento non include ancora il suo nome. Un debutto atteso che segna l’inizio di un percorso di crescita e nuove sfide nel campionato rally.

Il pilota lettone conferma il debutto stagionale al Rally Al?ksne con SRT e Škoda. La lista ufficiale delle undici vetture Rally1 al via del primo appuntamento dell’anno non include l’equipaggio. Il pilota lettone M?rti?š Sesks, considerato tra i profili più promettenti del panorama WRC, ha commentato la mancata presenza sua e del copilota Ren?rs Francis . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

WRC – M-Sport, Sesks e Munster ancora nei radar

