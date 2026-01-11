Il 2025 in Piemonte è stato un altro anno caldo e piovoso

Il 2025 in Piemonte si è confermato un anno caratterizzato da temperature elevate e abbondanti precipitazioni, proseguendo le tendenze registrate nel 2024. L'analisi di Arpa evidenzia un andamento meteorologico che ha influenzato il territorio, con effetti sulle condizioni climatiche e ambientali della regione. Questi dati forniscono un quadro aggiornato delle caratteristiche climatiche piemontesi nel contesto degli ultimi anni.

