Ieri in Campania | 14enne trasportata in elisoccorso dal San Pio al Santobono

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 10 gennaio 2026. Avellino – Gravi disagi alla circolazione a causa del maltempo in Irpinia. Una frana di notevoli dimensioni ha interessato nelle ultime ore un tratto della Strada Provinciale 88, nel territorio del comune di Contrada, provocando il cedimento del manto stradale e l’interruzione temporanea del traffico. (LEGGI QUI) Benevento – Un elicottero si è alzato in volo dall’eliporto dell ’ospedale San Pio di Benevento diretto al Santobono di Napoli per il trasferimento urgente di una ragazza di 14 anni. (LEGGI QUI) Caserta – E’ stato sorpreso mentre lanciava pacchetti contenenti droga oltre il muro di cinta del carcere, in prossimità delle zone riservate al passeggio: è successo ad Aversa, in provincia di Caserta, dove gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno arrestato un uomo e sequestrato 500 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

