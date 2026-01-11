Il 10 gennaio 2026, i volontari di Castiglion Fibocchi hanno visitato l’ospedale Gaslini di Genova, portando il tradizionale spirito di solidarietà e vicinanza ai piccoli pazienti. Questa iniziativa, giunta al suo trentesimo anno, testimonia l’impegno della comunità nel sostenere e alleggerire il percorso di cura dei bambini e delle loro famiglie presso uno dei principali centri pediatrici italiani.

Arezzo, 11 gennaio 2026 – Sabato 10 gennaio 2026 una delegazione di Castiglion Fibocchi ha raggiunto Genova per rinnovare, per il trentesimo anno, la visita della Befana ai piccoli pazienti dell’Istituto Giannina Gaslini – IRCCS, uno dei principali ospedali pediatrici italiani e punto di riferimento per tante famiglie. L’arrivo al Gaslini è avvenuto a metà mattinata e, fin da subito, i volontari hanno iniziato a incontrare le bambine e i bambini ricoverati nei reparti dell’ospedale. Con costumi colorati, musica e giochi, hanno cercato di portare un momento di leggerezza e normalità in un luogo dove ogni giorno si affrontano percorsi complessi, con grande forza da parte dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I volontari di Castiglion Fibocchi all’ospedale Gaslini di Genova

