I vip incastrati | conduttori tv influencer e imprenditori

Di recente, a Istanbul, sono state arrestate sei persone, tra cui il noto attore Can Yaman, nell'ambito di un'operazione che ha coinvolto anche conduttori televisivi, influencer e imprenditori. Questa vicenda mette in evidenza come figure pubbliche possano essere coinvolte in indagini di rilievo. Di seguito, i dettagli e le implicazioni di questa vicenda.

Sono sei le persone arrestate a Istanbul nell'ambito dell'operazione che ha incastrato anche l'attore Can Yaman. La più nota è l'attrice Selen Görgüzel, molto famosa in patria: attrice, cantante, opinionista, è nota per le sue prese di posizione spesso trasgressive e per la sua forte presenza scenica, che la rende molto ambita come ospite di talk show. I tabloid turchi seguono da sempre la sua tormentata vita sentimentale, che ha avuto uno dei momenti salienti nel matrimonio celebrato con rito civile a Roma nel 2014 con il regista e attore Hamdi Alkan, da cui poi ha divorizato nel 2022. In precedenza Görgüzel era stata legata all'imprenditore Ylmaz Bek, dal quale ha avuto la figlia Ilknaz Lauren, anch'essa molto nota in Turchia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

