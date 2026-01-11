I tifosi inglesi volano in Coppa d’Africa | si divertono di più e spendono meno che per una trasferta di Premier

I tifosi inglesi stanno scegliendo di seguire le partite della Coppa d’Africa, trovando un modo più economico e divertente rispetto alle trasferte di Premier League. Questa nuova tendenza offre un’alternativa per vivere il calcio in modo diverso, lontano dalla frenesia delle trasferte tradizionali, e permette di unire passione e risparmio in un’esperienza più autentica e coinvolgente.

C'è un modo diverso di seguire il calcio, e non passa più necessariamente per l'autostrada inglese o per un treno strapieno diretto a una trasferta di routine. Scott Wood, 36 anni, abbonato dell'Hull City, lo ha scoperto facendo i conti. Una partita di della Coppa d'Africa, in Marocco, gli sarebbe costata meno di una domenica qualunque lontano dall'MKM Stadium dell'Hull City. Ne scrive The Athletic Un tifoso dell'Hull City grande viaggiatore ha fatto il tifo per Semi Ajayi durante la vittoria della Nigeria sull'Algeria nei quarti di finale della Coppa d'Africa dopo aver scoperto che seguire quella partita gli sarebbe costato meno che seguire la propria squadra in trasferta.

