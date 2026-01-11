I siti italiani stanno per avere parecchi problemi di sicurezza | le parole di Cloudflare

Recenti dichiarazioni di Cloudflare evidenziano un possibile aumento dei rischi di sicurezza per i siti italiani. L’AgCom ha multato l’azienda di 14 milioni di euro per aver non rispettato le normative sul Piracy Shield, sollevando preoccupazioni sulla conformità e sulla tutela dei dati online. È importante monitorare gli sviluppi di questa vicenda per comprendere le implicazioni per la sicurezza dei siti e degli utenti italiani.

AgCom ha multato Cloudflare per 14 milioni di euro: l'accusa è quella di non aver rispettato le direttive sul Piracy Shield. Il Ceo di Cloudflare non ha gradito molto.

