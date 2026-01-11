I ristori per l’alluvione Il Comune analizza le richieste danni | Presto i risarcimenti

Il Comune sta esaminando le richieste di danni presentate dai cittadini colpiti dall’alluvione, con l’obiettivo di garantire risarcimenti tempestivi. Nel frattempo, il Consiglio dei ministri ha approvato uno stanziamento di 99 milioni di euro per gli interventi di emergenza e ricostruzione legati agli eventi meteorologici eccezionali di febbraio e marzo 2025.

La notizia dello stanziamento di 99 milioni di euro da parte del Consiglio dei ministri per gli eventi meteorologici eccezionali di febbraio e marzo 2025 è una buona notizia. Anche per Empoli che fu investita in pieno dall’ultima alluvione. Già un paio di settimane dopo, a fine marzo, il bilancio (provvisorio e destinato a lievitare) apparve chiaro in tutta la sua drammaticità: la prima stima dei costi sostenuti e dei danni subiti dalle strutture comunali, per i quali fu necessario ricorrere alla procedura di somma urgenza, superò i 280mila euro; con la mensa comunale che da sola ’pesò’ 180mila euro da sommare ai 50mila spesi per sopperire alla sua sostituzione durante la settimana di chiusura forzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I ristori per l’alluvione. Il Comune analizza le richieste danni: "Presto i risarcimenti" Leggi anche: Alluvione, le richieste dei Comitati: "Riaprire i termini per i ristori" Leggi anche: Ambulanti, il Comune va avanti verso i nuovi bandi e Ana-Ugl annuncia richieste di risarcimenti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. I ristori per i deportati. Comune: niente ricorso - Montelupo Fiorentino (Firenze), 11 dicembre 2025 – L’amministrazione comunale ha deciso di non presentare ricorso contro la sentenza (emessa dal tribunale civile di Firenze nelle scorse settimane) ... lanazione.it ComPA affiancherà i Comuni colpiti dall’alluvione dello scorso novembre nella gestione delle istruttorie per i ristori. Con 40.000€ di risorse regionali, la Scuola di formazione accompagnerà gli enti coinvolti nelle pratiche di richiesta dei contributi, fornendo sup - facebook.com facebook Alluvioni di febbraio e marzo 2025, entro il mese al via le procedure per ristori a 2mila cittadini x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.