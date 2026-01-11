I quattro futuri scenari del lavoro | solo in un caso l’IA non ci fregherà

Dal 19 al 23 gennaio 2026, Davos ospiterà il consueto incontro del World Economic Forum, un momento chiave per le decisioni globali. In un contesto di rapidi cambiamenti, si discutono gli scenari futuri del lavoro, tra cui quelli in cui l’intelligenza artificiale potrebbe rappresentare una sfida significativa. Solo in un caso l’IA potrebbe non influenzare profondamente il nostro modo di lavorare e di vivere.

Dal 19 al 23 gennaio 2026, Davos torna a essere il teatro delle grandi decisioni globali. I leader di governo, le aziende più potenti e le voci più influenti della società civile si ritrovano per il meeting annuale del World Economic Forum. È l’appuntamento in cui si discute di futuro, crescita, tecnologia e, inevitabilmente, di lavoro. Ma il Forum, quest’anno, non si limita ai consueti dibattiti sulle politiche economiche o sugli equilibri geopolitici: lancia una provocazione che scuote certezze vecchie di decenni. Entro il 2030 l’ intelligenza artificiale generativa, gli agenti software e l’automazione avanzata non saranno più semplici strumenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - I quattro futuri scenari del lavoro: solo in un caso l’IA non ci fregherà Leggi anche: Crisi politica, tra ultimi tentativi e scenari futuri Leggi anche: Giovani di Confagricoltura a confronto sui possibili scenari futuri della Pac Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. I quattro futuri scenari del lavoro: solo in un caso l’IA non ci fregherà - I leader di governo, le aziende più potenti e le voci più influenti della società civile si ritrovano per il m ... msn.com

Quattro scenari del mondo frammentato provocato dall’Amministrazione Trump - Quali sono i possibili scenari geopolitici ed economici globali: dagli equilibri militari e commerciali alla loro influenza su crescita, inflazione e stabilità dei mercati Il mondo si trova a un bivio ... milanofinanza.it

Sole 24 Ore: lavoro, martedi' in edicola la guida su trasformazioni e scenari futuri - In occasione del 55 anniversario dello Statuto dei lavoratori, Il Sole 24 Ore pubblica l'inserto speciale 'Il lavoro che cambia', una guida autorevole e ... borsaitaliana.it

Franco126 e la sua crew accendono Roma, parte tour 'Futuri possibili' Grande successo per la prima delle quattro date - tutte sold out - all'Atlantico - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.