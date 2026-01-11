I pronostici di domenica 11 gennaio | Serie A Serie B FA Cup Liga e Bundesliga

Ecco i pronostici per le principali competizioni di domenica 11 gennaio, tra cui Serie A, Serie B, FA Cup, Liga e Bundesliga. La giornata si apre con incontri di rilievo, tra cui Lecce-Parma e Fiorentina-Milan, e si conclude con la finale di Supercoppa di Spagna. Una panoramica completa per chi desidera seguire da vicino gli eventi sportivi del giorno, con analisi e previsioni sulle sfide in programma.

I pronostici di domenica 11 gennaio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Eredivisie, FA Cup, Liga e Bundesliga più la finale di Supercoppa di Spagna La domenica di Serie A prende il via alle 12:30 con una sfida delicata in zona retrocessione tra Lecce e Parma, che proveranno ad aumentare il vantaggio sulla Fiorentina poi impegnata alle 15:00 in una difficile partita contro il Milan a caccia di punti pesanti dopo il deludente pareggio per 1-1 contro il Genoa. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Alle 18:00 il Verona, che ha risollevato il morale fermando sul pareggio al Maradona i campioni in carica del Napoli, proverà ad approfittare della crisi della Lazio smontata per ora dal calciomercato invernale in cui ha perso Castellanos e Guendouzi.

Il pronostico di Braglia: “Il Napoli non perde domenica contro l’Inter. Chivu è…” x.com

