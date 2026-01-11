I primi ragazzi di Crans-Montana che tornano a muoversi | Si aiutano a vicenda

Dopo il grave incendio di Crans-Montana, i primi giovani sopravvissuti stanno iniziando a riprendere le proprie attività. Ricoverati da alcuni giorni al Niguarda, questi ragazzi si supportano reciprocamente nel percorso di recupero. Il loro ritorno alla normalità rappresenta un passo importante verso il recupero e la ripresa delle normali attività quotidiane.

Cominciano a tornare a muoversi i primi ragazzi sopravvissuti al rogo di Crans-Montana, ricoverati da giorni al Niguarda. Molti di loro sono amici da sempre, si conoscono fin dall’infanzia, e in questo tempo sospeso condividono una prova che li lega ancora di più. “I ragazzi che sono stati estubati ogni tanto si incrociano, si salutano. Questa condivisione, che è anche quella di noi genitori, aiuta”, raccontano le famiglie. L’attesa per il ritorno di Leo Bove. Mentre al Centro ustioni il lavoro dei medici prosegue senza sosta, tutti guardano al cielo. Oggi potrebbe essere il giorno atteso da tutti, quello del trasferimento di Leo Bove, il sedicenne ricoverato a Zurigo, rimasto finora in Svizzera a causa delle sue condizioni cliniche e del maltempo sulle Alpi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

