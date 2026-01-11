I pm in Europa perché il No mente Il commento di Cazzola

Il Comitato per il No al referendum sulla giustizia è stato presentato a Roma presso il Centro Frentani, con la partecipazione di leader dell’opposizione di sinistra e di rappresentanti delle associazioni come la Cgil e l’Anpi. In questo contesto, Cazzola analizza le motivazioni del No e spiega perché, secondo lui, la posizione dei pm in Europa viene spesso fraintesa o messa in discussione.

È stato presentato a Roma al Centro Frentani il Comitato per il No nel referendum sulla giustizia. Alla presenza dei leader dei partiti dell’opposizione di sinistra ha fatto gli onori di casa il segretario della Cgil, Maurizio Landini accompagnato dalle associazioni che da tempo girano nella sua orbita, a partire dall’Anpi. Un giorno qualcuno si domanderà se è legittimo che il robusto pacchetto di diritti sindacali (oneroso per le aziende e non solo) riconosciuti al sindacato per consentire un adeguato svolgimento delle sue funzioni di tutela dei lavoratori possano essere usati per fare politica. 🔗 Leggi su Formiche.net

