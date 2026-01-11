I Passaggi di Iglesias tra natura e immaginazione nella Pedrera di Gaudì
"Prima l'amore, poi la tecnica", diceva Antoni Gaudì, che a questo principio si è ispirato affidandosi alle forme mutevoli della natura, irregolari e imprevedibili espressioni di vita universale. Nel rapporto osmotico con i luoghi, centrale nell'opera del geniale architetto autore di sette. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: “Architetti del sogno: Gaudi e Don Chisciotte”, l’opera celebra il potere dell’immaginazione
Leggi anche: Passeggiata nella Gola di Lana: tra pareti di porfido, cascate e natura selvaggia
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Applausi, sorrisi, occhi pieni di meraviglia: così la nostra città ha accolto il passaggio della Fiamma Olimpica, trasformando le strade in un grande abbraccio collettivo La Fiamma Olimpica ha attraversato il cuore di Iglesias tra l’entusiasmo dei cittadini, delle - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.