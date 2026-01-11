I numeri dell' importante impegno della Casa della carità di Lecco

La Casa della Carità di Lecco ha dedicato quasi tre anni a offrire supporto e accoglienza a chi si trova in situazioni di difficoltà. Con un impegno costante, si impegna a fornire assistenza concreta e un ambiente di ascolto, contribuendo a sostenere le persone nel loro percorso di ripresa e rinascita.

Da quasi tre anni la Casa della Carità di Lecco si propone come luogo di accoglienza e aiuto a chi vive un periodo difficile. Una missione che è cresciuta con il concorso di più soggetti e che ha saputo diventare un riferimento nel territorio. Risultati raggiunti grazie all'impegno quotidiano di.

