La biblioteca civica Arzelà di Santo Stefano Magra ospiterà nuovamente, la prossima settimana, due incontri del ciclo ‘Non ci resta che leggere’. Queste iniziative rappresentano un’occasione di confronto e approfondimento sui libri di Griggio, promuovendo la lettura come forma di resistenza culturale. Un momento di dialogo dedicato agli appassionati e a chi desidera riscoprire il valore della lettura nel contesto attuale.

La prossima settimana ritornano, con due iniziative di resistenza letteraria, gli incontri organizzati alla biblioteca civica Arzelà di Santo Stefano Magra per il ciclo ’Non ci resta che leggere’. Martedì pomeriggio, alle 17, appuntamento con il professor Amilcare Mario Grassi per assistere alla seconda delle tre lezioni gratuite, incentrata sul tema della vecchiaia vista attraverso i pensieri dei filosofi. Giovedì pomeriggio, sempre alle 17, sarà invece la scrittrice spezzina Gloria Griggio a presentare al pubblico i suoi ultimi romanzi. Da sempre appassionata di arte e scrittura, nel 2017 ha esordito con ‘Colpi di stato d’animo’, la sua prima esposizione personale nello storico locale artistico milanese Le Trottoir, che ha dato il via a un tour di esposizioni pittoriche, collettive e personali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I libri di Griggio all’Arzelà

Leggi anche: Storie di vecchiaia e filosofia. Incontri alla biblioteca Arzelà

Leggi anche: I MAGNIFICI 7: i libri imperdibili, selezionati dalla Redazione Libri di NerdPool

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

I libri di Griggio all’Arzelà - La prossima settimana ritornano, con due iniziative di resistenza letteraria, gli incontri organizzati alla biblioteca civica Arzelà di Santo Stefano Magra per il ciclo ’Non ci resta che leggere’. lanazione.it