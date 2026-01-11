I gondolieri recuperano altri 7 quintali di rifiuti dai canali

I gondolieri di Venezia sono tornati a immergersi nei canali per rimuovere i rifiuti accumulati. Questa mattina, domenica 11 gennaio, hanno recuperato altri sette quintali di materiali dai fondali, contribuendo alla pulizia e alla tutela dell'ambiente acquatico della città. L'intervento si inserisce in un progetto continuo di tutela del patrimonio storico e naturale di Venezia.

Gondolieri sub: nuova immersione a Venezia, raccolti 7 quintali di rifiuti - Nuova immersione questa mattina per gli instancabili Gondolieri sub, che hanno proseguito le operazioni di pulizia dei fondali del rio di Santa Marta–Santa Maria Maggiore. live.comune.venezia.it

Venezia, i gondolieri sub tornano in acqua: recuperati 8 quintali di rifiuti nei canali - A Venezia prima immersione dell'anno per i gondolieri sub che hanno ripulito i fondali di alcuni rii. rainews.it

Domenica #11gennaio si svolgerà la terza parte dell’intervento di pulizia dei rii nei sestieri di Dorsoduro e Santa Croce, iniziato lo scorso 9 novembre. I volontari dell’Associazione Gondolieri Sommozzatori saranno impegnati nelle operazioni di recupero x.com

