I gondolieri recuperano altri 7 quintali di rifiuti dai canali
I gondolieri di Venezia sono tornati a immergersi nei canali per rimuovere i rifiuti accumulati. Questa mattina, domenica 11 gennaio, hanno recuperato altri sette quintali di materiali dai fondali, contribuendo alla pulizia e alla tutela dell'ambiente acquatico della città. L'intervento si inserisce in un progetto continuo di tutela del patrimonio storico e naturale di Venezia.
I gondolieri sub sono tornati a immergersi nei canali veneziani questa mattina, domenica 11 gennaio, sempre con l'obiettivo di recuperare i rifiuti presenti sui fondali. Le operazioni stavolta si sono concentrate in rio di Santa Marta-Santa Maria Maggiore, nel tratto compreso tra l’incrocio con. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Gondolieri sub in azione, recuperati 7 quintali di rifiuti a Venezia - I Gondolieri sub hanno proseguito stamattina, domenica 11 gennaio, le operazioni di pulizia dei fondali del rio di Santa Marta- ansa.it
Gondolieri sub: nuova immersione a Venezia, raccolti 7 quintali di rifiuti - Nuova immersione questa mattina per gli instancabili Gondolieri sub, che hanno proseguito le operazioni di pulizia dei fondali del rio di Santa Marta–Santa Maria Maggiore. live.comune.venezia.it
Venezia, i gondolieri sub tornano in acqua: recuperati 8 quintali di rifiuti nei canali - A Venezia prima immersione dell'anno per i gondolieri sub che hanno ripulito i fondali di alcuni rii. rainews.it
Domenica #11gennaio si svolgerà la terza parte dell’intervento di pulizia dei rii nei sestieri di Dorsoduro e Santa Croce, iniziato lo scorso 9 novembre. I volontari dell’Associazione Gondolieri Sommozzatori saranno impegnati nelle operazioni di recupero x.com
