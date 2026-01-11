I dem separano le carriere. No di Elly, Sì dei riformisti.

Il dibattito sulla separazione delle carriere tra i dem si intensifica, con eventi che si svolgono in diverse città italiane. A Roma si manifesta il sostegno al No, mentre a Firenze si promuove il Sì. Questo weekend rappresenta un momento di confronto tra le diverse sensibilità all’interno del campo largo, evidenziando come le posizioni sulla riforma siano ancora divise e in evoluzione.

Il sabato mattina a Roma per il No, il lunedì pomeriggio a Firenze per il sì. Nel campo largo si è aperto un weekend lungo, sicuramente double face, sulla riforma per la separazione delle carriere. Nella Capitale ci sono Elly Schlein, Giuseppe Conte e il duo Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli che, insieme a Maurizio Landini, fanno la "faccia feroce" contro il governo e danno battaglia. Mentre per una parte del mondo riformista l'appuntamento è per domani. Con alcuni tra i fondatori del Pd ci sarà la renziana Raffaella Paita e interverrà, con un videomessaggio, l'europarlamentare dem Pina Picierno, sempre più spina nel fianco del Nazareno a trazione Schlein. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

