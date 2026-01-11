I consigli per battere l’influenza

Ecco alcuni consigli pratici per prevenire l’influenza, i raffreddori e altri malanni di stagione. Gli esperti dell’Asst Melegnano Martesana condividono indicazioni utili per ridurre il rischio di contagio durante i mesi più freddi. Seguire queste semplici precauzioni può contribuire a mantenere la salute e limitare la diffusione delle infezioni.

Accorgimenti e consigli per cercare di prevenire influenza, raffreddori e malanni di stagione. Gli esperti dell’ Asst Melegnano Martesana hanno diramato alcune indicazioni per ridurre il rischio di contagi, nella stagione più fredda dell’anno. Il primo suggerimento, alla portata di tutti, è rafforzare le difese immunitarie con una dieta ricca di frutta e verdura, fonte di vitamina C e antiossidanti. È altrettanto importante mantenere una buona idratazione, assumendo molta acqua e tisane e rispettare un’accurata igiene lavando spesso le mani e coprendo bocca e naso, in caso di tosse o starnuti. Ricordarsi di arieggiare gli ambienti in cui si soggiorna e coprirsi adeguatamente, qualora si affronti il freddo esterno; mantenersi attivi con un esercizio moderato e assicurarsi un adeguato riposo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

