I 10 anni di ’Emmerreci’ | Gli ascolti aumentano Un traguardo importante

Sono passati dieci anni da quando Emmerreci ha iniziato la sua attività, portando avanti la tradizione radiofonica di Castel San Pietro. Fondata nel marzo 2016, questa emittente ha consolidato la propria presenza nel panorama locale, grazie all’impegno di Andrea Lannutti e Gianpaolo Burchiellaro. Con un incremento degli ascolti e una crescita costante, Emmerreci si conferma come un punto di riferimento per la comunità, mantenendo vivo il sogno delle prime radio degli anni ’70 in Emilia-Romagna.

Dieci anni di Emmerreci. Ne ha fatta di strada la radio castellana nata a marzo del 2016 quando il bando nazionale consegnò all'editore Andrea Lannutti e all'attuale direttore e responsabile del marketing Gianpaolo Burchiellaro le frequenze in Am – Amplitude modulation, ndr – 1098 e 711, riportando in vita il sogno di quella Lady Radio Castel San Pietro che era stata negli anni '70 una delle prime radio nate in Emilia-Romagna. Oggi, con direttore responsabile Davide Burchiellaro, direttore artistico Bruno La Voce e responsabile social e pubbliche relazioni Giorgia Bertelli a completare lo staff, Emmerreci si appresta a preparare i festeggiamenti per il decimo compleanno che coinciderà con l'arrivo della primavera, il 21 marzo prossimo.

RACCONTA VINILE è ritornato! Cari amici, stasera, giovedì 8 gennaio alle 21:03 su Emmerreci Radio, preparatevi a un viaggio emozionante nel mondo del vinile con un'ospite speciale: Natasha Merighi! Natasha porterà i suoi preziosi vinili e condividerà l

