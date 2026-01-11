Houston abbiamo un problema Dall’ansia alla morte | i guai spaziali

Il 2026 segna un nuovo capitolo nelle missioni spaziali, con problemi di salute che hanno costretto gli astronauti a rientrare anticipatamente dalla Stazione spaziale internazionale. Questa situazione evidenzia le sfide e i rischi legati alle esplorazioni nello spazio, sottolineando l'importanza di monitorare e migliorare la sicurezza degli equipaggi nelle missioni a lungo termine.

Roma, 11 gennaio 2026 – Problemi di salute, per la prima volta nei venticinque anni della Stazione spaziale internazionale gli astronauti tornano in anticipo. Uno dei quattro in orbita si è ammalato, la situazione non è seria ma potrebbe diventarlo. E quindi, per non rischiare, mercoledì prossimo tutti a Terra. Ragioni di privacy proteggono il nome di chi sta male e per cosa, tuttavia l'evacuazione controllata decisa dalla Nasa conferma, se ce ne fosse bisogno, che anche un banale raffreddore nello spazio può mettere a rischio la missione più collaudata. I bambini vanno lasciati sognare, ma il mestiere che tutti incautamente rincorrono come avventura senza effetti collaterali oltre ai nervi saldi richiede una salute di ferro.

