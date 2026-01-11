Lorenzo Musetti ha concluso la finale di Hong Kong con una sconfitta contro Bublik, segnando la settima finale consecutiva senza vittoria. La serie, iniziata dopo il successo a Napoli nel ottobre 2022, rappresenta ancora un obiettivo da raggiungere per l’atleta italiano nel circuito ATP. La sfida di Hong Kong si inserisce nel percorso di un giocatore alla ricerca di continuità e di un ritorno alle vittorie.

Si allunga ancora l’attesa di Lorenzo Musetti per tornare a vincere un torneo Atp: la finale di Hong Kong si è chiusa con la settima sconfitta consecutiva in un atto conclusivo, una serie iniziata dopo il successo ottenuto il 23 ottobre 2022 contro Matteo Berrettini a Napoli, che resta l’ultimo titolo in carriera nel circuito maggiore. Nel torneo Atp 250 asiatico l’attuale numero 5 al mondo si è arreso ad Aleksandr Bublik, condizionato anche da un problema al braccio destro che ne ha limitato il rendimento: il kazako ha chiuso la finale 7-6, 6-3 dopo aver avuto tre match point. Per Bublik si tratta del nono titolo della carriera, un successo che gli vale anche l’ingresso per la prima volta tra i primi dieci del ranking mondiale, con il sorpasso sull’infortunato Jack Draper e il nuovo best ranking da numero 10 a partire da lunedì. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Hong Kong, Musetti ko in finale contro Bublik

