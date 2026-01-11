Hong Kong Musetti e Sonego trionfano nel doppio | Rublev-Khachanov battuti al super tie-break

A Hong Kong, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego hanno conquistato il titolo di doppio all’ATP 250, superando Rublev e Khachanov al super tie-break. Dopo aver concluso la finale singolare senza vittoria, i due italiani hanno dimostrato solidità e determinazione nel torneo, portando a casa il trofeo in un incontro equilibrato e combattuto. Questo risultato testimonia la crescita e la versatilità dei tennisti italiani nel circuito internazionale.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti, dopo aver perso la finale del singolare, si consola con il doppio in coppia con Lorenzo Sonego nel torneo Atp 250 di Hong Kong. La coppia azzurra si impone al super tie-break contro Andrey Rublev e Kharen Khachanov con il punteggio di 6-4, 2-6, 10-1.

