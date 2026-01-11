Hollywood stars battle for trophies at Sunday’s Golden Globes

La cerimonia dei Golden Globes di domenica a Beverly Hills vedrà la partecipazione di numerosi attori di rilievo, tra cui Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet. L’evento rappresenta un momento importante nel settore dello spettacolo, con premi assegnati a talenti che si sono distinti nel corso dell’anno. Un’occasione per riconoscere l’eccellenza artistica e celebrare i successi più significativi nel cinema e nella televisione.

By Lisa RichwineBEVERLY HILLS, California, Jan 11 (Reuters) - Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet and other top names in show business will compete for prizes on Sunday at the Golden Globes, one of the major film contests on Hollywood's journey to the Academy

Here’s what preparations for the Golden Globes looks like

