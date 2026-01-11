Hockey su pista Serie A Monza all’assalto del Bassano Velazquez un mese di stop

L’Hockey su pista Serie A vede il Monza impegnato nella trasferta di Castiglione della Pescaia contro il Bassano, con un risultato di 4-6 a favore dei biancorossazzurri. Tuttavia, la partita ha comportato anche una conseguenza importante: l’infortunio di Juan Velazquez, che dovrà rimanere fuori per un mese. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, con l’obiettivo di mantenere la propria posizione in classifica.

La truppa biancorossazzurra ritorna al successo, ma è costretta a pagare un prezzo elevato. La trasferta di Castiglione della Pescaia, archiviata dall’ Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar con una vittoria per 4-6, ha come conseguenza anche un serio infortunio accusato dal portiere Juan Velazquez al termine del primo tempo. Il 19enne giocatore argentino dovrà stare fermo probabilmente un mese per uno stiramento al legamento collaterale senza coinvolgimento del menisco. In questo periodo, dunque, si sistemerà tra i pali monzesi Luca Borgonovo, il portiere di riserva. Il 18enne estremo difensore di Agrate ha già avuto il battesimo del fuoco nella ripresa della partita giocata e vinta a Castiglione della Pescaia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

