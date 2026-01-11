Hockey pista Viareggio cade nel sabato di Serie A1 in attesa di Trissino e Bassano

Il quattordicesimo turno di Serie A1 2025-2026 di hockey su pista si è concluso con risultati che hanno confermato alcune gerarchie e sorpreso altri. A Viareggio, la squadra locale è uscita sconfitta nel fine settimana, mentre si attende il risultato delle sfide di Trissino e Bassano. Un turno che ha offerto spunti di riflessione sulla stagione in corso, con un equilibrio tra conferme e novità.

Va in archivio tra certezze e sorprese il sabato dedicato al quattordicesimo turno valido per la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Nella giornata odierna si sono infatti disputati tre incontri, tra cui spicca quello di Viareggio, crollato al cospetto di Grosseto con il passivo di 8-3. Un risultato che parla da solo malgrado un buon inizio da parte dei toscani, capaci di ritrovarsi addirittura con un parziale di 0-2, salvo poi essere ripresi con oculata calma dagli avversari, poi bravi a salire in cattedra, ripristinare gli equilibri e dilagare. Ne approfitta quindi Lodi che, vincendo per 10-2 sul campo di Castiglione, ha di fatto sorpassato Viareggio accomodandosi al terzo posto della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey pista, Viareggio cade nel sabato di Serie A1 in attesa di Trissino e Bassano Leggi anche: Hockey pista: Bassano vince e va in testa, Trissino rallenta con Viareggio in Serie A1 Leggi anche: Hockey pista: Viareggio in testa in Serie A1, in attesa di Trissino e Lodi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. CGC Viareggio difende il terzo posto sulla pista del Grosseto; Hockey pista, super derby tra C.P. Grosseto e Viareggio; Forte in zona playout dopo l'inatteso ko con Breganze. In A2 derby a sorpresa: cade Camaiore, l'SPV batte la Pumas; Hockey a Rotelle: E’ passata la Befana..ecco cosa ci ha lasciato. Hockey pista a2. Viareggio al PalaRegnani. La Bdl a Montecchio - Alle 18 al PalaRegnani c’è la Pumas Viareggio, allenata da Mirko Bertolucci: ha solo 6 punti, ma tre sconfitte per un solo gol di scarto. ilrestodelcarlino.it

L’Hockey Prato stasera in pista al PalaRogai a caccia di punti pesanti - Inversione di campo, si torna a giocare: dopo la vittoria di martedì scorso contro il Pumas Viareggio (vendicando idealmente ... msn.com

Hockey Prato, il calendario della Serie B: debutto contro Pumas Viareggio - Nei giorni scorsi, la FISR ha pubblicato il calendario del campionato di Serie B di hockey su pista: l'Hockey Prato è stato inserito nel girone E ed esordirà il prossimo 6 gennaio contro Pumas ... lanazione.it

2 Grande attesa per il fine settimana di hockey pista, dove scenderà in pista il campionato di Serie A2. Montecchio-Correggio e Scandiano-Pumas Viareggio le sfide più importanti del weekend. Seregno e Roller Matera in trasferta per cercare di contin - facebook.com facebook

#MotoGP C'è un pilota, lontano dalle luci dei riflettori, da un mese e mezzo impegnato ogni giorno in allenamenti in moto. Ai Ogura, di ritorno in Giappone, quotidianamente passa dal Motocross al Flat Track, dalla pista (prevalentemente a Okegawa) ai parche x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.