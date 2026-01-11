Hockey ghiaccio | Asiago è campione d’Italia! Battuto Renon nella finalissima di Milano

L’Asiago si è laureato campione d’Italia di hockey su ghiaccio per la nona volta nella sua storia, sconfiggendo il Renon nella finale disputata alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, che ospiterà le Olimpiadi Milano Cortina 2026. La partita si è conclusa con un risultato di 8-3, confermando la solidità della squadra veneta nel panorama nazionale.

Per la 9a volta nella sua storia, l’ Asiago è campione d’Italia di hockey su ghiaccio. Nella finalissima disputata alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, impianto che ospiterà i tornei olimpici di Milano Cortina 2026, i veneti hanno battuto 8-3 il Renon. Ecco come sono andate le cose. LA CRONACA. Nell’impianto meneghino, Asiago inizia in maniera impressionante. In 7 minuti arrivano, in serie, le reti di: Rigoni, Chiodo, Porco e ancora Rigoni. Si va sul 4-0, risultato che indirizza la gara, al netto della rete di Fink per il Renon che accorcia le distanze. Si riprende quindi sul 4-1, con Porco che si scatena: gol al 24? e replica al 32?, segnature che valgono il 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

