Hockey ghiaccio | Asiago è campione d’Italia! Battuto Renon nella finalissima di Milano
L’Asiago si è laureato campione d’Italia di hockey su ghiaccio per la nona volta nella sua storia, sconfiggendo il Renon nella finale disputata alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, che ospiterà le Olimpiadi Milano Cortina 2026. La partita si è conclusa con un risultato di 8-3, confermando la solidità della squadra veneta nel panorama nazionale.
Per la 9a volta nella sua storia, l’ Asiago è campione d’Italia di hockey su ghiaccio. Nella finalissima disputata alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, impianto che ospiterà i tornei olimpici di Milano Cortina 2026, i veneti hanno battuto 8-3 il Renon. Ecco come sono andate le cose. LA CRONACA. Nell’impianto meneghino, Asiago inizia in maniera impressionante. In 7 minuti arrivano, in serie, le reti di: Rigoni, Chiodo, Porco e ancora Rigoni. Si va sul 4-0, risultato che indirizza la gara, al netto della rete di Fink per il Renon che accorcia le distanze. Si riprende quindi sul 4-1, con Porco che si scatena: gol al 24? e replica al 32?, segnature che valgono il 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vincono Asiago e Merano. Renon non sbaglia
Leggi anche: Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vince Asiago, sconfitte per Merano, Cortina, Gherdeina e Renon
Hockey ghiaccio: Asiago è campione d’Italia! Battuto Renon nella finalissima di Milano - Per la 9a volta nella sua storia, l'Asiago è campione d'Italia di hockey su ghiaccio. oasport.it
Milano Hockey Finals: Asiago e Renon staccano il pass per le Finali Scudetto - La Finale Scudetto valida per la IHF Serie A vedrà confrontarsi Asiago e Renon. oasport.it
Milano incorona l’Asiago: Cortina battuto 2-1, stellati in finale Scudetto - 1 il Cortina alla Santagiulia Arena e vola in finale Scudetto. milanosportiva.com
Al PalaItalia in occasione delle Finals Four di Hockey su Ghiaccio, 3 mila tifosi milanesi hanno invaso le tribune del palazzetto dipingendolo di rossoblù. I colori dello scomparso HC Milano, ultimo glorioso baluardo cittadino di uno sport che negli anni 90 fu in - facebook.com facebook
L’impianto destinato a ospitare l’hockey su ghiaccio dei Giochi invernali è stato inaugurato tra cantieri aperti e problemi tecnici #Milano #10gennaio2026 #MilanoCortina2026 #ArenaSantaGiulia #Hockey x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.