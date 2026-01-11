Ho avuto un piccolo qui pro quo con un dobermann ma l’abbiamo chiusa in maniera diplomatica | le ferite al volto di Bresh e il ‘lieto fine’

Il 10 gennaio, Bresh ha condiviso sui social un selfie con ferite al volto, commentando con tono distaccato l’incidente con un dobermann. Nonostante le ferite, il cantautore ha descritto l’episodio come un “piccolo qui pro quo” risolto in modo pacifico. La sua reazione evidenzia una gestione tranquilla dell’accaduto, senza drammi, sottolineando l’importanza di affrontare con serenità situazioni impreviste.

L’ha presa bene Bresh, anche perché – forse – poteva andare peggio. Ieri sera 10 gennaio, il cantautore ha postato sui social un selfie con alcune ferite sul volto: “Sta roba del pirata mi è sfuggita di mano”, ha scritto. Un messaggio ironico ma anche criptico, tanto che successivamente nelle stories e con l’obiettivo di tranquillizzare i fan, ha scritto: “Ragazzi, nulla di grave. Ieri sera ho avuto un piccolo qui pro quo con un dobermann ma l’abbiamo chiusa in maniera diplomatica. mi ha chiesto scusa”. Insomma per Andrea Brasi, nome all’anagrafe di Bresh, un incontro ravvicinato con un cane che gli ha procurato diverse ferite al volto che, come dice lui stesso, non sono nulla di serio ma un semplice “qui pro quo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

