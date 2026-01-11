Hellas Verona-Lazio | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

L’Hellas Verona e Lazio si affrontano oggi, domenica 11 gennaio, nella 20ª giornata di Serie A. La partita si terrà al Bentegodi ed è visibile in diretta tv e streaming. Di seguito, le informazioni su orario, probabili formazioni e modalità di visione dell'incontro.

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Oggi, domenica 11 gennaio, i biancocelesti sfidano l'Hellas Verona – in diretta tv e streaming – al Bentegodi nella 20esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio per 2-2 dell'Olimpico contro la Fiorentina, lo stesso risultato maturato da quella di Zanetti al Maradona .

