Hambre recensione | la realtà cruda del Venezuela in un racconto del paradosso e dell’ingiustizia

Hambre, diretto da Joanna Nelson, offre una testimonianza diretta sulla crisi in Venezuela attraverso le storie di Claudia Rojas e Gabriel Agüero. Il film mette in luce le difficoltà quotidiane e i dilemmi di chi si trova a dover scegliere tra restare e cercare una via di fuga, dipingendo un quadro realistico e senza filtri di una realtà complessa e dolorosa.

La nostra recensione di Hambre, il film di Joanna Nelson, con Claudia Rojas e Gabriel Agüero: uno spaccato brutale sulla crisi venezuelana e sul dilemma tra restare o fuggire. Hambre arriva nelle sale italiane dall’ 8 gennaio 2026 distribuito da LSPG Popcorn. L’opera prima della regista venezuelana Joanna Nelson è una co-produzione internazionale che coinvolge Venezuela e Italia (in secondo piano), realizzata con il supporto di Rai Cinema e della Trentino Film Commission. Il film non è solo un racconto cinematografico, ma una raccolta di storie vissute da dentro e ispirate alla vita reale di chi ha vissuto l’ultimo decennio in un Venezuela, segnato da un’instabilità politica estrema e da un’economia profondamente corrotta. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

