Hambre recensione | la realtà cruda del Venezuela in un racconto del paradosso e dell’ingiustizia

Hambre, diretto da Joanna Nelson, offre una testimonianza diretta sulla crisi in Venezuela attraverso le storie di Claudia Rojas e Gabriel Agüero. Il film mette in luce le difficoltà quotidiane e i dilemmi di chi si trova a dover scegliere tra restare e cercare una via di fuga, dipingendo un quadro realistico e senza filtri di una realtà complessa e dolorosa.

La nostra recensione di Hambre, il film di Joanna Nelson, con Claudia Rojas e Gabriel Agüero: uno spaccato brutale sulla crisi venezuelana e sul dilemma tra restare o fuggire. Hambre arriva nelle sale italiane dall' 8 gennaio 2026 distribuito da LSPG Popcorn. L'opera prima della regista venezuelana Joanna Nelson è una co-produzione internazionale che coinvolge Venezuela e Italia (in secondo piano), realizzata con il supporto di Rai Cinema e della Trentino Film Commission. Il film non è solo un racconto cinematografico, ma una raccolta di storie vissute da dentro e ispirate alla vita reale di chi ha vissuto l'ultimo decennio in un Venezuela, segnato da un'instabilità politica estrema e da un'economia profondamente corrotta. Hambre, di Joanna Nelson Con la dovuta lucidità, sulla scia della recente cattura di Maduro, la regista racconta l'eredità degli ultimi dieci anni in Venezuela, attraverso lo sguardo di due giovani speranze. Da domani al cinema.

