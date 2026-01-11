Ha innovato il linguaggio del teatro | Firenze e Scandicci piangono l’attore e regista Giancarlo Cauteruccio

Firenze e Scandicci piangono la scomparsa di Giancarlo Cauteruccio, attore e regista di grande talento, morto il 11 gennaio nella sua terra natale, la Calabria. Figura innovativa nel mondo del teatro, Cauteruccio ha contribuito a rinnovare il linguaggio teatrale italiano, lasciando un segno significativo nel panorama artistico contemporaneo. La sua morte rappresenta una perdita importante per la cultura italiana.

FIRENZE – Si è spento oggi (11 gennaio) nella sua terra d’origine, la Calabria, Giancarlo Cauteruccio, una delle figure più poliedriche e radicali del panorama artistico italiano contemporaneo. Nato nel 1946 a Marano Marchesato, Cauteruccio scelse Firenze come sua patria d’elezione a soli diciannove anni, trasformando il capoluogo toscano nel laboratorio permanente di una sperimentazione che non ha mai smesso di dialogare con il futuro. Regista, scenografo e attore, la sua cifra stilistica è stata forgiata da solidi studi di architettura che lo hanno portato, sin dagli anni Settanta, a concepire lo spazio scenico come un organismo vivente e tecnologico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

