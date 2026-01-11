Guerra in casa Beckham Brooklyn ancora contro i genitori David e Victoria | Parlatemi solo tramite avvocati

Le recenti tensioni familiari tra Brooklyn Beckham e i genitori David e Victoria continuano a suscitare attenzione. Il giovane ha richiesto di essere contattato esclusivamente tramite rappresentanti legali, segnando un momento di difficoltà nella famiglia. Questa situazione evidenzia come anche le stelle dello spettacolo possano affrontare momenti di controversia e distacco, lasciando spazio a riflessioni sulla privacy e sui rapporti familiari in contesti pubblici.

Non si placano le tensioni in casa Beckham: il figlio maggiore Brooklyn ha chiesto ai genitori David e Victoria di contattarlo solo tramite i loro avvocati. Il ventiseienne, insieme alla moglie Nicola Peltz, già da qualche settimana ha bloccato sia i genitori che i fratelli Romeo e Cruz sui social media. Ma pare che Brooklyn voglia chiudere in modo definitivo ogni rapporto, impedendo ai parenti di avere informazioni sulla sua vita. Brooklyn Beckham, la rottura definitiva con i genitori. Solo poche settimane fa, David e Victoria Beckham erano stati bloccati sui social dal figlio Brooklyn, come aveva spiegato Cruz, il terzogenito della coppia: “Mia madre e mio padre non smetterebbero mai di seguire il loro figlio. 🔗 Leggi su Dilei.it

Il dramma continua: Brooklyn Beckham ha vietato ai suoi genitori il contatto diretto, possono contattarlo solo tramite un avvocato.

