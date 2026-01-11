Gucci presenta “La Famiglia”, il primo capitolo della nuova collezione firmata da Demna, al suo debutto nella maison italiana. La campagna, realizzata da Catherine Opie, riflette l’essenza del marchio, simbolo del Made in Italy. Un’introduzione sobria e accurata a questa nuova fase creativa, che combina l’eredità di Gucci con una visione contemporanea.

È il suo debutto nella maison italiana e sembra aver colto in pieno l’essenza del brand simbolo del Made in Italy: Gucci “La Famiglia” di Demna svela il suo primo capitolo, con la campagna scattata da Catherine Opie. Sensuale, audace e stravagante (ma forse non quanto Alessandro Michele), questa collezione è un viaggio introspettivo e un’accurata ricerca d’archivio del designer. Gucci, La Famiglia di Demna arriva con il primo capitolo. La collezione, svelata in parte tramite il sito e i canali di Gucci, presenta un ventaglio di personaggi, ognuno con il suo guardaroba. L’intento è quello di reinterpretare i codici del brand con una nuova spontaneità che sfocia nella sensualità, un’attitudine profondamente italiana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gucci, arriva il primo capitolo de “La Famiglia”, la nuova creazione di Demna

Leggi anche: Siamo già innamorati di Generation Gucci, il secondo capitolo di Demna

Leggi anche: Gucci Pre-Fall 2026: Generation Gucci di Demna

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Diavolo veste Prada 2: le riprese a Milano e i casting aperti.

Il remake del primo Silent Hill è entrato in produzione, arriva la conferma da Bloober Team - Durante un incontro con gli azionisti, Bloober Team ha confermato che il remake del primo capitolo della serie Silent Hill è entrato in piena produzione. multiplayer.it

. Siamo arrivati a 30.000 followers e non potrei essere più grata. Grazie a ognuno di voi per il supporto e la fiducia in Dakota Per celebrare questo traguardo, vi presento un nuovo arrivo, una borsa bellissima: Gucci Ophid - facebook.com facebook