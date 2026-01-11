Gualdo Tadino celebra il Beato Angelo | il programma
Gualdo Tadino si appresta a celebrare il Beato Angelo, patrono della città, con un programma di eventi religiosi che si svolge dal 5 al 13 gennaio. La Novena, accompagnata dalla Santa Messa alle ore 18 nella Basilica Cattedrale di San Benedetto, rappresenta il cuore delle celebrazioni. Un’occasione per la comunità di condividere momenti di fede e tradizione in occasione di questa importante ricorrenza.
Gualdo Tadino si prepara a vivere la festa in onore del Beato Angelo, patrono cittadino, con un ricco programma di appuntamenti religiosi che hanno preso il via il 5 gennaio nella Basilica Cattedrale di San Benedetto, dove fino al 13 gennaio si svolgerà la Novena con Santa Messa alle ore 18. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
