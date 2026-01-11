GTA 6 verrà nuovamente rinviato nel 2026 perché ancora incompleto? Arriva il chiarimento di Schreier

Recenti indiscrezioni suggeriscono che GTA 6 potrebbe essere nuovamente rinviato al 2026 a causa di uno sviluppo ancora in corso. Schreier ha fornito un chiarimento in merito, cercando di fare luce sulla situazione. La notizia ha già suscitato attenzione, anche in ambito finanziario, con impatti sul titolo di Take-Two. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali da parte degli sviluppatori.

Nelle ultime ore si sono diffuse voci insistenti su un possibile nuovo rinvio di GTA 6, al punto da influenzare negativamente il titolo in borsa di Take-Two. Al centro della polemica è finito Jason Schreier, noto giornalista di Bloomberg, accusato di aver lasciato intendere che il gioco non sia ancora pronto. Vista l’importanza assunta dalla faccenda, Schreier è intervenuto pubblicamente per chiarire la situazione, smentendo con decisione le interpretazioni circolate online, precisando che le sue parole sono state estrapolate e travisate. Attraverso un messaggio pubblicato su Bluesky, Schreier ha spiegato di non aver mai affermato che Grand Theft Auto 6 verrà nuovamente rinviato. 🔗 Leggi su Game-experience.it

