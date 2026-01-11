Grosso rammaricato | Bravi per 70 minuti

Dopo la partita, Fabio Grosso ha espresso rammarico per il risultato, sottolineando l’impegno della squadra per almeno 70 minuti. Riconoscendo il buon livello mostrato dal Sassuolo, l’allenatore evidenzia come la performance della squadra abbia avuto aspetti positivi, anche se il punteggio finale non sia stato favorevole. Un’analisi equilibrata che mette in luce sia le difficoltà sia gli aspetti da migliorare, con attenzione ai dettagli di una partita combattuta.

"Peccato, dispiace per il risultato perché siamo stati bravi. Almeno per 70 minuti". Si parte da qui, nel dopogara, e da un Fabio Grosso che si tiene stretto, se non il risultato, quanto il Sassuolo ha fatto vedere all'Olimpico. Giustamente, peraltro: in partita, i neroverdi ci sono rimasti a lungo e la partita l'hanno fatta, salvo farsela strappare di mano nel finale. Che l'abbia vinta la Roma era nell'ordine delle cose, classifica e monenti alla mano, ma un conto è il risultato, un altro la prestazione che ha visto i neroverdi fare, per oltre due terzi di match, quello che Grosso chiede loro da inizio stagione.

Conferenza stampa Grosso post Bologna Sassuolo: «Prestazione di livello, usciamo con qualche rammarico. Ho cambiato i due esterni per dare vivacità, gli altri hanno fatto bene» x.com

