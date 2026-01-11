Grosseto si prepara alla sfida contro il Foligno, con Indiani che invita alla massima attenzione. L’allenatore sottolinea l’importanza di una difesa solida e di un’attitudine offensiva efficace, consapevole delle qualità tecniche degli avversari. La partita rappresenta un’occasione per mettere in mostra disciplina e concentrazione, fondamentali per affrontare una squadra esperta nel controllo del gioco e nella finalizzazione.

"Noi dovremo essere molto bravi a difendere e cercare di fare male perché gli avversari sono molto bravi nel possesso palla e nella finalizzazione. Quindi bisogna scendere in campo senza pensare che abbiamo dieci punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici". L’allenatore Indiani, quindi, nonostante il distacco tra Grosseto (47) e Foligno (30), teme molto la trasferta odierna che vede I biancorossi impegnati, inizio alle 14,30, sul terreno dello stadio "Enzo Blasone" contro i "falchetti" di mister Manni nonostante le assenze di Sbraga e Tommasini. Per i numeri il Grosseto a Foligno non ha mai vinto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grosseto, Indiani avverte: "Attenzione al Foligno"

