Recenti rumors indicano che il Regno Unito potrebbe collaborare con l’Europa per inviare truppe in Groenlandia. La mossa mira a garantire la sicurezza dell’Artico e a prevenire possibili iniziative di annessione da parte di altre potenze. Questa possibile cooperazione rappresenta un passo strategico in un’area di crescente interesse geopolitico e risorse naturali.

L’Europa valuta l’ invio di truppe in Groenlandia per rafforzare la sicurezza dell’Artico e, allo stesso tempo, dissuadere Donald Trump da qualsiasi progetto di annessione dell’isola. È questa la sintesi di una manovra diplomatica che nelle ultime settimane ha preso forma tra Londra, Parigi e Berlino, mentre Washington continua a far pesare le sue ambizioni sul territorio autonomo della Danimarca. Secondo il Telegraph, Downing Street sta discutendo con gli alleati la creazione di una forza militare europea da schierare sull’isola dei ghiacci, ufficialmente per contrastare l’aumento della presenza di Russia e Cina nella regione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Groenlandia, rumors: "Il Regno Unito tratta l'invio di truppe Ue"

