Groenlandia l’isola si ribella a Trump Non vogliamo essere americani

La Groenlandia ha ribadito la sua volontà di mantenere la propria autonomia, respingendo le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo a un possibile intervento statunitense. La questione ha suscitato attenzione internazionale, evidenziando le delicate dinamiche geopolitiche nell’area. In questo contesto, è importante analizzare i fatti e le posizioni delle parti coinvolte per comprendere le implicazioni di questa disputa.

Donald Trump torna ad alzare i toni sulla Groenlandia, e avverte che la sua amministrazione interverrà sul territorio danese autonomo, «che gli piaccia o meno». «Vorrei concludere un accordo in modo semplice, ma se non ci riusciamo in modo semplice, lo faremo in modo difficile», spiega il presidente americano inasprendo ulteriormente la retorica nel tentativo di acquisire l'isola artica, a suo dire fondamentale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Copenaghen e i suoi alleati europei della Nato ribadiscono che la Groenlandia non è in vendita, ma Trump spiega che «non vogliamo la Cina o la Russia come vicini.

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Alessandro Beloli. . Perché gli Stati Uniti di Donald Trump vogliono la Groenlandia a tutti i costi Ecco, in breve, i principali motivi! Se ti interessa anche come potrebbero fare gli USA a prendere possesso dell'isola e quali conseguenze ciò provocher - facebook.com facebook

La #Groenlandia è una minaccia di sicurezza per #Trump o un'«isola del tesoro» di risorse Ma gli USA hanno ridotto i militari da 6.000 a 150 e ha solo 2 piccole miniere aperte. Più facile che Trump voglia un boost nei sondaggi, stile #Putin in Crimea x.com

