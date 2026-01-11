Groenlandia l’isola si ribella a Trump Non vogliamo essere americani

Da ilgiornale.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Groenlandia ha ribadito la sua volontà di mantenere la propria autonomia, respingendo le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo a un possibile intervento statunitense. La questione ha suscitato attenzione internazionale, evidenziando le delicate dinamiche geopolitiche nell’area. In questo contesto, è importante analizzare i fatti e le posizioni delle parti coinvolte per comprendere le implicazioni di questa disputa.

Donald Trump torna ad alzare i toni sulla Groenlandia, e avverte che la sua amministrazione interverrà sul territorio danese autonomo, «che gli piaccia o meno». «Vorrei concludere un accordo in modo semplice, ma se non ci riusciamo in modo semplice, lo faremo in modo difficile», spiega il presidente americano inasprendo ulteriormente la retorica nel tentativo di acquisire l’isola artica, a suo dire fondamentale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Copenaghen e i suoi alleati europei della Nato ribadiscono che la Groenlandia non è in vendita, ma Trump spiega che «non vogliamo la Cina o la Russia come vicini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

groenlandia l8217isola si ribella a trump non vogliamo essere americani

© Ilgiornale.it - Groenlandia, l’isola si ribella a Trump. "Non vogliamo essere americani"

Leggi anche: Groenlandia, dura risposta a Trump: “Non vogliamo essere americani”

Leggi anche: Il gran rifiuto della Groenlandia a Trump: “Non vogliamo essere americani”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

groenlandia l8217isola ribella trumpGroenlandia, l’isola si ribella a Trump. "Non vogliamo essere americani" - Donald insiste: «Sarà nostra in un modo o nell’altro» ... ilgiornale.it

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Video Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.