Grattacielo evacuato a Ferrara i primi 50 sfollati trovano posto in palestra | video

Un grattacielo a Ferrara è stato evacuato a causa di un problema di sicurezza. I primi 50 sfollati sono stati accolti temporaneamente in una palestra, dove passeranno la notte. La struttura può ospitare fino a mille persone, garantendo un alloggio sicuro mentre si prosegue con le operazioni di gestione dell’emergenza. La situazione è sotto controllo e si stanno adottando tutte le misure necessarie per la tutela dei cittadini coinvolti.

Le prime persone evacuate passeranno la notte sulle brande allestite dalla protezione civile. Ma il palazzetto è in grado di ospitare fino a mille persone. Incendio al grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone. Grattacielo in fiamme a Ferrara, evacuate oltre 200 persone: 17 intossicati - Un incendio si è sviluppato, nella notte, ai piedi della Torre B del Grattacielo di Ferrara.

Ferrara: incendio nel grattacielo, 200 evacuati - L'incendio è scaturito dal vano contatori della Torre B di via Felisatti nelle prime ore del mattino. ilsipontino.net

A Ferrara gli evacuati del grattacielo accolti al Palapalestre - Un centinaio i posti letto, altrettanti in caso di necessità possono essere attivati. rainews.it

Un vasto incendio ha colpito il Grattacielo di Ferrara nelle prime ore di domenica 11 gennaio, provocando l’evacuazione completa della torre B. Decine di intossicati, nessuno grave - facebook.com facebook

Incendio al Grattacielo, paura e maxi evacuazione nella notte - FOTO e AGGIORNAMENTI x.com

