Grattacielo evacuato a Ferrara i primi 50 sfollati trovano posto in palestra | video

Un grattacielo a Ferrara è stato evacuato a causa di un problema di sicurezza. I primi 50 sfollati sono stati accolti temporaneamente in una palestra, dove passeranno la notte. La struttura può ospitare fino a mille persone, garantendo un alloggio sicuro mentre si prosegue con le operazioni di gestione dell’emergenza. La situazione è sotto controllo e si stanno adottando tutte le misure necessarie per la tutela dei cittadini coinvolti.

Le prime persone evacuate passeranno la notte sulle brande allestite dalla protezione civile. Ma il palazzetto è in grado di ospitare fino a mille persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Incendio al grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone.

grattacielo evacuato ferrara primiGrattacielo in fiamme a Ferrara, evacuate oltre 200 persone: 17 intossicati - Un incendio si è sviluppato, nella notte, ai piedi della Torre B del Grattacielo di Ferrara. tg24.sky.it

grattacielo evacuato ferrara primiFerrara: incendio nel grattacielo, 200 evacuati - L'incendio è scaturito dal vano contatori della Torre B di via Felisatti nelle prime ore del mattino. ilsipontino.net

grattacielo evacuato ferrara primiA Ferrara gli evacuati del grattacielo accolti al Palapalestre - Un centinaio i posti letto, altrettanti in caso di necessità possono essere attivati. rainews.it

